„TIIGRI PUUDUTUS“ APRILL | Astroloog Villu Põldma: kuu alguses on kaks halba planeeti koos, Mars toob tüli ja Saturn halva avaliku sündmuse  

Astroloog Igor Mang on aprilli kohta ennustanud nii mõndagi põnevat. Kuna 1. aprillil toimub uue kuu loomine Jääras samaaegses ühenduses Merkuuriga, siis on inimeste energeetiline seisund nüüd tugevam, mistõttu kujuneb aprill aasta esimese poole kõige intensiivsemaks kuuks oma kõikvõimalike algatuste poolest. Seda soosib maailmas sellal valitsev harmooniline taust, mis toob kaasa positiivseid arenguid rahvusvahelistes suhetes.

Saates „Tiigri puudutus“ on aga seekord külas astroloog Villu Põldma ja šamaan Evald Kotkasulg. Saame teada mida põnevat näitavad aprillikuuks nende poolt tõlgendatud taeva- ja maakaardid. Aspekte on tõepoolest palju, planeediseis huvitav, sest meil on tulekul Suur reede ja muud pühad, samuti on tulemas päikesevarjutus ja samal ajal on ka Volbriöö. 2.-7. aprillil on Marsi ja Saturni konjuktsioon - kaks halba planeeti on koos. Mars toob tüli ja Saturn toob halva avaliku sündmuse.

Vaata videot!