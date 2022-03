Värske ema Katrin Lust: kui beebi magab, vastan juba vaikselt töökirjadele

ELu 24 peatoimetaja ja "Kuuuurija" saatejuht Katrin Lust. Foto: Martin Ahven

„Tunne on selline, et ei oskagi sõnadesse panna. Elu jooksul on ikka ju nähtud, kui sõbrad ja tuttavad lapse saavad ning kui ilus see kõik on, aga kui sünnib oma laps, on see sõnulkirjeldamatult ilus tunne,“ räägib „Kuuuurija“ saatejuht Katrin Lust, kes tõi äsja ilmale esiklapse, tütar Olivia.