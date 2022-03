KES TA OLLA VÕIKS? Ansambel Laine leidis uue laulja: usume, et saame Kristale väärilise asemiku

Ansambel Laine jäi hiljuti ilma oma kauaaegsest lauljast Krista Grinbergs-Raiglast. Nüüd teatavad ansambli liikmed sotsiaalmeedias, et on leidnud tema asemele uue laulja. „Aastate jooksul on koosseisud vahetunud ja noorenenud. Nii ka nüüd,“ kirjutavad nad.