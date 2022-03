DJ Helene Marie Rägo: olen teistest erineva maailmatunnetusega ja tunnen end erakuna. Muusikat mängides saan olla mina ise! 

„Techno-peod on omamoodi spirituaalsed – mitte nagu rämmarid klubis Hollywood. See on hoopis teistsugune maailm. Ma olen Hallis näinud, kuidas inimesed istuvad maha ja mediteerivad. Underground klubid on justkui eraldiseisev kultuur, mis ühendab inimesi, kellel on keerulisem ühiskonnas oma kohta leida. Oodatud on kõik, olenemata rassist, soost või välimusest – see on tõeline vabadus, kui saad olla päriselt selline nagu sa oled, ilma et keegi diskrimineeriks sind“ avaldab DJ Helene Marie Rägo (23), esinejanimega Lene Ma Rue.