Elizabeth II seisundit varjatakse – põhjuseks tema noorema õe foto 

Seni kadestamisväärse vitaalsusega hiilanud Elizabeth II on viimase poole aasta jooksul töötempot aeglustanud. Oktoobris nähti Tema Majesteeti esmakordselt üle aastate jalutuskepile toetumas. Seejärel jättis ta ootamatult ära Põhja-Iirimaa visiidi ja hiljem selgus, et monarh oli ühe öö haiglas veetnud. Arstide soovitatud tavapärasest kergem töörežiim on jätkunud ka uuel aastal. Veebruaris põdes kuninganna koroonat. Kuu aega tagasi ringles sotsiaalmeedias video, kus Elizabeth II viipas Windsori lossis Briti kõrgeid sõjaväelasi vastu võttes neid endale lähemale. „Nagu te näete, ei saa ma liikuda,“ põhjendas ta, kuid astus siiski paar sammukest.