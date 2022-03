Aju-uurija: lugemine mõjub hästi ka füüsilisele tervisele 

Huotilainen ütles intervjuus, et inimene teeb lugemisega oma ajule heateo. „Kui elu on pikka aega närviline olnud, võib lugemisele olla raske keskenduda. Kuid just lugemine on võrratu moodus keskendumist treenida.“ Kui keskendumine valmistab probleeme, soovitab Soome teadlane alustada lugemist väiksemate juppide kaupa. Audioraamatu kuulamine võib teadlase sõnul aidata kirjandusega taas tutvust teha, kuid aju treenimiseks soovitab ta kindlasti lisaks ise lugeda.