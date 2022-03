Prantsuse kinolegend Alain Delon on valmis elust lahkuma 

Anthony Delon (57) paljastas isa plaani RTLi intervjuus, millega reklaamis oma uut mälestusteraamatut „Entre chien et loup“. Samuti näitlejakarjääri valinud, kuid alati isa varju jäänud Anthony tunnistas, et Alain oli palunud tal abistatud enesetapule kaasa tulla. Vanameister elab Šveitsis, kus eutanaasia on seaduslik. „Jah, on tõsi, ta palus minult seda,“ ütles Anthony RTLile.