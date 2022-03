MIS ON FANTAASIA JA MIS PÄRIS? Joel Ostrati endise kallima õde ammutas raamatu kirjutamiseks inspiratsiooni ka tippkoka kirevast elust 

Tippkokk Joel Ostrat särab avalikkuse ees õnneliku abielumehe ja ärigeeniusena, kelle maitsvad road viivad keele alla. Tema endise kallima õde Eveliis Kund-Zujev on aga kirjutamas raamatut, mille antikangelaste välja mõtlemiseks on ainest andnud ka Joel Ostrati teod. Kuid see, missugused värvikad eluseigad just kuulsale telekokale kuuluvad, jääb segaseks, sest asjaosalised kõnnivad Eveliisi käsikirja ümber nagu kassid, kelle ees ports palavat putru.