43 000 EUROT NÄDAL! Selles lukskliinikus raviti Monaco vürstinnat 

Vürstinna (44) naasis kümne kuu pikkuseks veninud Lõuna-Aafrika reisilt novembris viimaks Monacosse, kuid õige pea teatati, et Charlene on üleväsimuse tõttu Euroopa kliinikusse sõitnud. Albert II (64) abikaasale oli Lõuna-Aafrikas tehtud mitu lõikust seoses põskkoopaprobleemidega. Väidetavalt ei saanud ta kuude kaupa korralikult süüa ning oli vahepeal lausa surmasuus, kuid jätkuvalt sahistatakse, et Charlene'i hingehädade peapõhjus võib olla õnnetu abielu.