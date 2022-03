Sünnipäevaline süüdistab politseid vägivallas: mu sõber väänati maha ja löödi peaga vastu betooni. Mina ärkasin katkise lõualuuga oma vereloigus 

„Üks mees võttis mul randmest kinni ja ütles, et sa tuled minuga kaasa. Ma rebisin oma käe lahti ja ütlesin, et ma ei tule kuhugi, ma pole midagi teinud ja tahan oma nägu loputada. Selle peale ta ägestus ja lõi mind. Järgmisel hetkel mäletan, et mind lohistatakse ja siis ärkasin käed raudus oma vereloigu sees,” meenutas väidetav politseivägivalla ohver Kaur Kadak (26) „Kuuuurija“ saates.