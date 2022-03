Sotsiaalmeedias räuskaval Kanyel ei lubata Grammy-galal esineda 

Mullu oma abikaasalt Kim Kardashianilt lahutuspaberid saanud Kanye on viimasel ajal sotsiaalmeedias Kimi ja tema uut meessõpra Pete Davidsoni teravalt kritiseerinud. Kõva psühhoterror pidavat käima ka erasõnumite kaudu. Insaiderite sõnul on West levitanud kuuldusi, et tema noor rivaal põeb aidsi. Lisaks klaarib ta Davidsoniga arveid oma uues muusikavideos: seal maetakse Pete'i teisik elusalt.