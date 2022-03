71 miljoni jälgijaga Beckham andis oma Instagrami konto Harkivi sünnitushaigla arsti käsutusse 

Ukraina arst näitas kitsukest keldrit, kuhu kõik rasedad ja vastsed emad Venemaa invasiooni esimesel päeval evakueeriti. Näha on ka intensiivraviosakonnas olevad vastsündinud, keda hoiavad elus Unicefi annetatud hapnikumasinad, vahendab The Guardian. Ühes klipis on noor ema Yana, kelle pisipoeg sündis hingamisprobleemidega ning kelle kodu oli rünnakus hävinud.

Iryna ütleb, et töötab nüüd 24/7. „Riskime ilmselt oma eluga, aga me ei mõtle sellele. Me armastame oma tööd … Siinsed arstid ja õed, me muretseme, me nutame, aga ükski meist ei anna alla.“