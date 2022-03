Fännid kahtlustavad, et Britney Spears on rase 

40aastane staar jagas reedel videoklippi rasedakõhust, kirjutades juurde: „Emme … lase mind siit välja!!!!“ Mõistagi hakkas Britney fänniarmee kahtlustama, et nende lemmik on taas lapseootel. Eksabikaasa Kevin Federline’iga on Spearsil kaks teismelist poega – Sean Preston (16) ja Jayden James (15) –, kuid ta on kinnitanud, et soovib ka oma uue peigmehe Sam Asghariga (28) last. Novembris pääses artist üle 13 aasta oma isa eestkoste alt. Britney on väitnud, et ta ei tohtinud eestkoste all olles oma rasedusvastast spiraali eemaldada.