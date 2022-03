PIINLIK LUGU: Williami ja Kate'i Kariibi mere turnee algas külaelanike protestiga 

Prints William ja tema naine pidid pühapäeval, oma turnee esimesel täispäeval, külastama Belize'is Indian Creeki külas kakaoistandust, kuid reedel andsid nende esindajad teada, et see kohtumine jääb ära. „Me ei taha, et nad meie maal maanduksid - see on meie sõnum,“ ütles Indian Creeki külavanem Sebastian Shol Daily Maile. „Maandugu kus tahes, aga mitte meie maal.“