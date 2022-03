ÕL VIDEO | KUULUS TIKTOKIS | Leivaisa kirju, ent ohtlik elu: tulistajale kaotatud sõrm, kolm korda ära võetud juhiload ja kõveraks löödud nina  

Foto: Stanislav Moshkov

„Ükskord, kui Igor Mang mulle tänaval vastu jalutas, vaatas ta mind sellise näoga, et sellele mehele pole sünnikaarti vaja – ta teab juba ise,“ räägib kriminaalne tiktokker leivaisa, et erinevalt psühhiaatritest on spirituaalsus teda elus vähemasti kuhugigi viinud.