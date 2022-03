GALERII | Šamaanid ja nõiad tegid rahu ja valguse toetuseks võimsa täiskuuriituse 

Šamaanide täiskuuriitus Foto: Karin Jaanus

Möödunud reedel kogunesid nõiad-šamaanid Jägala joale, et maagilise ussitäiskuu-riitusega muuta must kurjuseuss jõuetuks ning anda väge valgusele, rahule ja elule. „Kurjal tuleb lasta end nii täis õgida, et ta lõhki läheks,“ ütles šamaan Kotkasulg. „Trummitame musta kurjuse väge maha ja pärast seda hakkame valgele ussile jõudu ja väge sisse puhuma, et ta sellest mustast ussist üle kasvaks.“