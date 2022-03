GALERII | Nõiad, šamaanid, teadmamehed ja -naised korraldasid Emakese Maa ning rahu ja valguse toetuseks võimsa täiskuuriituse 

ANNAVAD VÄGE JA JÕUDU: Vaevalt et varem on Eestis nii palju nõidu-šamaane ühele täiskuuriitusele kogunenud. „Me ei kogune mitte selle jaoks, et midagi saada, vaid selle jaoks, et anda,“ sõnab šamaan Kotkasulg. „Anda rahu ja jõudu Emakesele Maale ja kõigile-kõigile neile, kes seda praegu väga vajavad. Et meie palve läheks laiali igale poole nii siin Põhjatähe all kui ka teisel pool maakera Lõunaristi all.“