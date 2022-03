Hendrik Sal-Salleri poeg muusikukarjääri ei ihale: ma ei oska laulda 

Võiks ju arvata, et Hendrik Sal-Salleri poeg Sebastian astub oma kuulsa isa jälgedes ning töötab selle nimel, et perekonnanimi tulevikuski eelkõige muusikaga seostuks. Reaalsus on aga säärane, et pool noormehe senisest elust on kuulunud hoopiski jalgpalli mängimisele.