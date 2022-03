Tanel Padari bändi koosseis muutub: ühel hetkel saime aru, et see, mida tahame, ei ühti sellega, mida inimesed Tanel Padari puhul ootavad 

„Ühel hetkel saime aga aru, et see, mida meie tahame, ei ühti sellega, mida inimesed Tanel Padari puhul ootavad, ja kuna palju aega on mööda ka läinud, tuli mul ka endal suur rokiigatsus tagasi. Aga kuna seda etappi oleme The Sunis juba koos läbinud, siis otsustasime, et mina lähen justkui pool sammu tagasi, aga Kaspar sammu edasi,“ ütleb Padar.

„Meid ühendab 15 aastat sõprust ja erinevad projektid ning mul on hea meel nüüd Taneliga ainult sõpradena edasi minna, ilma et töömured ja -jutud seda segaks,“ ütleb Kalluste ja lisab nagu Padargi, et see rock'n'rolli teekond on neil The Sunis läbi käidud ja ta keskendub pigem uutele muusikalistele projektidele ja naudib värske isa rõõme.