GALERII JA REPORTAAŽ | Pealinna peolõvid pääsesid loomaaiast valla: „No mida ma seal kodus ikka kuivan!“ 

„Loomaaed on ametlikult lahti,“ sõnab üks baaridaam ning tunnistab, et eesootav töööö tekitab pisut ärevust. On esimene reede peale suuremate koroonapiirangute tühistamist. Õhus on pinget. Taevas sirab suur juustukera meenutav täiskuu. Kõik märgid viitavad sellele, et pikalt podisenud paja kaas lendab plahvatusega orbiidile ning pealinna peolõvid korraldavad sellise möllu, et pärast jäävad Tallinna meelelahutusasutustest alles vaid varemed.