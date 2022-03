Alar Karis: Putinil ei ole probleem minna veel räpasemaks, kasutada ära kõik võimalused 

„Kui Venemaa kasutab keemiarelva, järgnevad NATO-lt ka selgemad sammud. See on ikkagi piir, kust alates on ilmselt NATO-l õigustus kasutada kõiki oma käes olevaid vahendeid,“ mõtiskleb president Alar Karis võimalike arengute üle Ukrainas. Lootes, et sellised stsenaariumid jäävad siiski nägemata.