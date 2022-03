Millist saatust kannab endas Vladimir Putini nägu? Näolugeja: nina on see, mis Putinist presidendi tegi, aga lõug määrab tema edasise saatuse 

Vladimir Putini näo lugemise teeb eriti huvitavaks asjaolu, et aastate jooksul on see märkimisväärselt muutunud – tule väele iseloomulikust tillukesest lõuast on aastatega kasvanud valitsejavääriline tahtejõuline lõug.

Kas inimese saatus on talle näkku kirjutatud? Vanad hiinlased arvasid, et on küll – neil oli kombeks uurida oma keisrite nägusid ja selle põhjal nende iseloomu ja võimekuse kohta järeldusi teha. Vladimir Putini näo lugemise teeb eriti huvitavaks asjaolu, et aastate jooksul on see märkimisväärselt muutunud – tule väele iseloomulikust tillukesest lõuast on aastatega kasvanud valitsejavääriline tahtejõuline lõug. Prullakad huuled seevastu on taandunud otsusekindlaks kriipsusuuks. Näolugeja Veiko Rood ütleb, et Venemaa presidendi näojooned viitavad tugeva närvikava ja sihikindla iseloomuga inimesele, kes võtab suuri riske.