Lauljanna: "Prints Charles hävitas mu armuelu!" 

The Three Degrees, kelle saatel Charles laval hoogsate puusanõksudega tantsu hööritas, teenis hüüdnimeks Charlie Inglid. Aastate jooksul on sahistatud, et Charles (73) oli seksikast Sheila Fergusonist (74) sisse võetud ning püüdis talle külge lüüa. Kuid lauljanna on alati väitnud, et kuuldused romantilisest suhtest ei vasta tõele. Kõlakad said aga mullu uue hoo sisse, kui Charles koostas Briti eesliinimeedikute tänamiseks Spotify playlist'i ja selles figureeris The Three Degreeesi hitt „Givin' Up Givin' In“.