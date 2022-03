Kallaletungi lavastanud teletäht ei söönud vanglas palukestki ja pääses koju 

USA telesarja „Empire“ täht Smollett väitis 2019. aasta jaanuaris, et kaks maskides meest tungisid talle öisel tänaval kallale, karjusid rassistlikke ja homofoobseid räigusi, valasid ta üle mingi kemikaaliga ning panid talle köie kaela. Geitähe väitel olid kallaletungijad valgenahalisest - maskide silmaaukudest paistnud hele ihu.

Maailmas suurt vastukaja leidnud juhtum võttis üllatava pöörde, kui kaks nigeerlasest venda väitsid, et nende sõber Smollett oli neilt kallaletungi tellinud, pälvimaks seriaali „Empire“ produtsentide kaastunnet ja nõudmaks seeläbi palka juurde. Näitleja sai hoopis ise süüdistuse politseile valetamises.

Mullu detsembris otsustas vandekohus, et Smollett oli tõesti valetanud. Märtsi algul mõisteti talle karistuseks 150 päeva vabadusekaotust. Lisaks peab näitleja maksma Chicago linnale 120 106 dollarit hüvitist ning tasuma 25 000-dollarilise trahvi. „Ma ei teinud seda!“ hüüdis Smollett, kui oli kohtuotsuse teada saanud.

Briti veebiportaali Metro teatel veetis Smollett vanglas vaid kuus ööd ning lubati vabadusse. Neli ööd veetis näitleja psühhiaatriaüksuses. 150 000 dollari suurust kautsjoni ta maksma ei pidanud - piisas lubadusest tulla vajaduse kohtusse. Smolletti advokaat on kohtuotsuse edasi kaevanud. Nenye Uche ütles Cooki maakonna vangla ees reporteritele, et tema klient ei söönud nädal aega ning jõi vaid jäävett. „See oli tema söök ja jook. Kujutan ette, et kui ma istuksin vangis asja pärast, mida ma teinud pole, ei sööks ka mina.“