TUTTAVAD MEENUTAVAD NÕIA-INTSU: „Ta oli nii nunnu nagu väike mänguasi!" 

Strippar Marco Tasane meenutab, et tutvus Indrek Leiburiga 11 aastat tagasi. „Ta oli ka kutsutud Tartusse parimate stripparite valimisele. Kuna pidime tegema ühe kava koos, kutsusin ta enne enda juurde, et asju arutada. Algul oli veidi imelik, et kuidas kutsun endise vangi enda juurde. Tegemist oli aga hästi toreda ja heatahtliku inimesega. Tema välimus oli hoolitsetud ja puhas. Lapselik jutt oli tal kohati küll.“