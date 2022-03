Meghan Markle teatas põnevat suvist uudist 

Vahepeal käisid juba jutud, et Spotify on palganud spetsiaalsed tentsikud Sussexi hertsogipaari tagant utsitama. Paistab, et sellest on kasu olnud. Harry ja Meghani produktsioonifirma Archwell Audio esindaja teatas New York Postile, et endise näitlejanna debüütsaade jõuab Spotifysse tänavu suvel.