Kunis ja Kutcher on ukrainlaste jaoks kogunud üle 34 miljoni dollari 

Kunis ütles videos, et annetajaid on seni olnund üle 65 000. „Oleme teie toetuse eest sõnulseletamatult tänulikud.“ Ühisrahastusplatvormil GoFundMe algatatud kampaaniaga on nüüdseks kogutud üle 34,4 miljoni dollari. Mila ja Ashton annetasid ukrainlaste heaks omalt poolt kolm miljonit.