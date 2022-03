Maribel Vääna süda on võetud: minuga jagab teekonda tõesti üks härrasmees 

„Suhtlus on alles algusfaasis, aga võin öelda, et olen õnnelik ja hoitud. Elame-näeme.“ Maribel kohtus uue kaaslasega läbi ühiste tuttavate ühel üritusel. Kuigi salapärase Mister Xi isiku jätab Maribel veel saladuseks, siis jagub tal mehele ohtralt kiidusõnu.

Maribel rääkis mõnda aega tagasi väljaandele Anne&Stiil: „Mul lõppes hiljuti suhe, kus härra tahtis minust voolida perfektset naist. Kuna olin nii noor, 16–17, arvas ta, et olen savi ta käes, ta saab minust teha kõik, mida soovib. Aga ei ole õige, kui üks inimene surub teisele peale, milline too võiks olla.“ Neiu lisas, et tema soovis tol hetkel elu näha, aga endine kallim tahtis teda sellisest elustiilist välja tirida ning käksis tal näiteks trenni minna.