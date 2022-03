Mihkel Mattiseni abikaasa Polina: kontakt Mariupolis vanaemaga kadus, tunnen piiritut kurbust 

„Kui kontakt katkes, siis ma ei nutnud. Ma ei ole siiani nutnud, kuigi olen tundnud piiritut kurbust. Me ei tea, kuidas temaga on või kus ta praegu on,“ sõnab Polina tõsiselt ja vaatab merele, mis parasjagu on iseäranis vaikne ja sile.

Mariupoli linn on olnud juba üle kahe nädala venelaste piiramisrõngas, seal napib toitu, vett ja ravimeid. Üle 350 000 Mariupoli elaniku on okupatsioonijõudude jätkuva pommitamise tõttu jätkuvalt varjupaikades ja keldrites peidus. Umbes 90 protsenti linna elamutest on saanud lakkamatus pommitamises pihta. Mariupolist on põgenenud vaid umbes 30 000 inimest.