Hitimeister Mikk Targo pani oma eluloo kaante vahele: olin väga ebastabiilne inimene ja minust sai ärikas 

Helilooja Mikk Targo on aidanud nii mõnelgi muusikul tähena lendu tõusta. Targo ise suhtub sellesse küll tagasihoidlikult. „Ma olen teinud mõne sellise laulukese, mis on andnud artistile hoo ja tahtmise edasi minna. Ühe artistiga tegelemine on ikkagi 24/7 töö ja ei saa niimoodi, et sul on kümme artisti laua peal ja sa jaksad kõigiga tegeleda. See on umbes nagu lastega,“ naljatles Targo.