„PUUDUTA MIND” TÄISKUU ERI | Šamaan Kotkasulg: „Söödame selle musta ussi nii täis, et ta lõhki läheb!” 

„Laulame regilaule ja tantsime väetantse. Trummitame nii, et terve ilm meid kuuleks. Et meie vägi oleks nüüd toeks me lähedastele ja neile kes seda väga väga vajavad, Nii siin Põhjatähe all, kui ka seal Lõunaristi all,“ lubab ta.

Kõik on oodatud üritusel osalema, sest mida rohkem on inimesi, seda suurem on hea soovi vägi.

Jägala joal tuleks kohal olla kell 17, et jääks aega kohaneda ja anda oma osa riitustulele.

Kotkasulg palub kaasa võtta õueküünlad. „Need süüta põlema ja jäta teerajajale, mis kulgeb pargist alla riitusplatsile. Võta kaasa ka kott kasepuid ja teejoomiseks oma tass. Tulele võta natuke andamit: leiba, pähkleid, viljateri, tubakat või lilleõisi. Ning kui on, võta kaasa ka oma trumm või kõristi. Ja mõistagi hea sõber!“