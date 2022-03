ÕL VIDEO | „Laula mu laulu" osaleja Sven Lõhmus: naislauljad ainult vesistavad 

Lõhmus on varasemalt „Laula mu laulu“ saatel kätt pulsil hoidnud, sest osalisteks on olnud ka Getter Jaani ja Laura Põldvere, kelle tähelend sai alguse just tänu Svenile. „Minu meelest pole paar aastat seda saadet tehtud ja kui peaprodutsent mulle helistas, et kas saad tulla, siis mõtlesin, et praegu on esinemisi ka vähe, why not (miks mitte – ingl. k).“