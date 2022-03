ÕL VIDEO | „Laula mu laulu" osaleja Põhja-Korea: vahet ei ole, kui ma refrääni mööda laulan – kui teen seda hingega, olen vaatajale usutav! 

Üle seitsme aasta jõuab taas teleekraanidele saade „Laula mu laulu“. Muusikutepunti on sel hooajal kaasatud ka 5MIINUSE bändi räppar Põhja-Korea. „Üritasin enda meelest lihtsama struktuuriga räppi kirjutada, et oleks adutav. Minu töövorm saates ongi see, et võtan laulu teksti ja kirjutan selle mingisuguse krutskiga ümber,“ jagab ta.