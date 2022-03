FOTOD | Madli Vilsarit kimbutavad koroonaviiruse põdemise järel häirivad tervisemured: see on täiesti ekstreemne – ma pole kunagi midagi sellist kogenud!

Endine Miss Estonia ja sisulooja Madli Vilsar põdes mõne aja eest koroonat. Ehkki haigus kulges tema sõnul sarnaselt iga teise sügistalvise viirushaigusega, maadleb ta pärast viiruse põdemist ebameeldivate järelmõjudega, milleks on tema puhul tugev akne ning juuste väljalangemine. „Ma olen tänulik, et haigus kulges mul kergelt. Aga kuidas mu keha pärast sellele reageeris – see on täiesti ekstreemne ja ma pole varem sellist asja kogenud,“ sõnab ta.