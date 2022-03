Raamat: Elizabeth II elas oma laste abielude purunemist rängalt üle 

Peatselt ilmuvas biograafias „Queen of Our Times: The Life of Queen Elizabeth II“ („Meie aja kuninganna: kuninganna Elizabeth II elu“) käsitleb Robert Hardman Tema Majesteedi hingepiinu oma laste heitliku eraelu pärast. Karile jooksis nii kuninganna esikpoja prints Charlesi ja Diana, keskmise poja prints Andrew' ja Sarah Fergusoni kui ka printsess Anne'i ja kapten Mark Phillipsi abielu. Nii Charles kui ka Anne on nüüd abielus oma kunagise salakallimaga: troonipärija Camillaga, tema õde Timothy Lawrence'iga. Ainsana on püsima jäänud kuninganna ja prints Philipi noorima lapse prints Edwardi ja hertsoginna Sophie liit.