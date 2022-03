RAUDSE MEHE PEHMEM POOL! Mihkel Raud laseb laulusaates pisaratel vabalt joosta: minu roll on töinamine

Aprillist jõuab taas teleekraanidele saade „Laula mu laulu“. Sel hooajal näeb ümarlaua taga ka armastatud muusikut ja saatejuhti Mihkel Rauda. „Olin aastaid mõelnud, et huvitav, miks mind ei ole kutsutud. Ma ei taha öelda, et olin solvunud, aga võib-olla veidi häiritud, et minu poole pole varem pöördutud,“ tunnistab Raud.