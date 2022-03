ÕL VIDEO | „Laula mu laulu" osaleja Jüri Pootsmann: meelelahutust on ka raskel hetkel vaja 

Üle seitsme aasta jõuab taas teleekraanidele menukas saade „Laula mu laulu“. Muusikutest osalejate paati hüppas ka armastatud Jüri Pootsmann. „Ma arvan, et see on suurepärane võimalus ennast rahvale teise nurga alt näidata ja see on tore väljakutse,“ ütleb muusik.