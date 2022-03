Kati Murutar: ma ei arva, et olen asendamatu, kuid eluohtlikke olukordi ma endale lubada ei saa… 

ELU PARIMAS VORMIS: Kati meenutab, et kui oli ise 15aastane, siis tundus 30aastane vanainimene, 50 päris lubi ja 70 surm. Praegu on 50-60aastased nagu muiste olid 30 ja 40. Ta ütleb, et on praegu palju tervem ja paremas konditsioonis kui 35aastaselt.

„Eks ma olen elus läbinud kõik need inimlikud faasid, kus on valus ja tunnen, et just mina olen süüdi, paha ja valesti käitunud, aga sinna ei saa kinni jääda. Olen mõistnud, et kuniks on elu, saabki kõiki neid tehtud vigu parandada. Nullist alustada ja elus kannapöörde teha võib ükskõik mis eas. Selleks pole kunagi hilja,“ jagab kirjanik Kati Saara Murutar aastatega kogunenud elutarkust, mis aitab tal sihi sirge ja mõtted selgena hoida ka raskematel perioodidel.