Kanye West sai psühhoterrori eest ööpäevase Instagrami-keelu 

TMZ.comi teatel lajatati 44aastasele superstaarile ajutine Instagrami-keeld: ta ei saanud 24 tunni jooksul uusi postitusi avaldada, kommentaare kirjutada ega sõnumeid saata. Sotsiaalmeediaplatvormi emafirma Meta pressiesindaja seletas, et Westi sõnumid rikkusid Instagrami põhimõtteid ning kujutasid endast vihaõhutamist ja tagakiusamist. Meta esindaja ütles, et vajadusel on firma valmis Westi vastu lisameetmeid võtma.