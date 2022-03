VIIMAKS SAAB LAADAMÖLLU! Kahel viimasel suvel ära jäänud Hauka laat tuleb taas 

Hauka laat Antslas Foto: Kairi Parson

Kahel viimasel aastal on koroonaviiruse tõttu pidanud ära jääma kõige pikema traditsiooni ja ajalooga laat Eestis – Antslas toimuv Hauka laat. Kõikidel laadafännidel on nüüd aga põhjust rõõmustamiseks, sest 2022. aasta suvel on võimalik taas osa saada nii kauplemisest, kontsertidest kui ka kuulsast romurallist.