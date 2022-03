UUS STAAR NÄITEMAASTIKUL! „Armastuse“ seriaali peategelane Lisabet Loigu: olin juba enne võtteid harjunud mõttega, et intiimseid stseene on meil üpris palju 

Lisabet sai nii-öelda rohkem tuntuks TikTokis. Just sealt leidis tema ka seriaali „Armastus“ režissöör Henrik Normann. „Kui esimene koroonalaine tuli, polnud mul kodus midagi teha ja otsisin tegevust. Hakkasin TikTokis uudistama ja avastasin, et see on tegelikult päris tore koht, kus aega veeta,“ meenutab Lisabet.