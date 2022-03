Väino Uibo: „See, kuidas Leeni tõsise häälega nalja viskas, oli klass omaette.“ 

„Kui kogu grupp oli juba paar-kolm päeva Kreekas kenasti puhanud ja päikest nautinud, astunud Leenile sellest seltskonnast ligi üks võõras mees ja teatanud: „Kui me Tallinnas kogunesime, bussi istusime ja ma nägin, et teie olete kaasas, tahtsin ma korrapealt maha jääda, sest ma ei tahtnud sellise reisikaaslasega mitte kuskile sõita. Aga nüüd vaatan, et olete täiesti normaalne inimene.“