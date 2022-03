„Las Helene hingeke nüüd puhkab rahus – ta oli väga vapper. Pidas vähiga võitlust, aga oli ikka rõõmsameelne.“ 

„Optimismi mul jagub. Säilitasin isegi haiglas positiivsuse,“ kõneles Vannari kaks aastat tagasi Naistelehele. „Viimase kolme aasta jooksul on mul olnud üsna palju pistmist arstidega, aga mida ma sellest õppisin? Sain üht-teist teada oma iseloomu kohta. Tuleb välja, et ma ei ole norutaja, käegalööja ega allaandja – ja see oli mulle endalegi suur üllatus. Ükskõik, mida mul ka diagnoositi. Ei olnud nii, et appi, mis nüüd küll saab! Ma ei langenud kunagi meeleolult ära. Püüdsin alati mõelda, et küll saab hakkama.“