Ott Lepland meenutab koostööd Helene Vannariga: ühise sketši filmimisest on mul äärmiselt soojad mälestused 

Laulja Ott Lepland sõnab, et tema jaoks oli suur au teha Helene Vannariga koostööd 2019. aastal, mil üheskoos filmiti sketši „Spordiaasta tähted 2019“ auhinnagala tarbeks. Naljasketšis etendasid Lepland ja Vannari koos tulihingelisi kettagolfifänne, kes rajal spordialaga tegelenud harrastajate visketehnikat häälekalt kommenteerisid ja kritiseerisid. Kõnealuse sketši valmimist meenutades sõnab Lepland, et tema jaoks on tegu kahtlemata ilusa mälestusega ning ta on õnnelik, et tal on olnud au niivõrd legendaarse näitlejaga koostööd teha.