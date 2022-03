MÄLESTUSGALERII | Suri näitleja Helene Vannari

Helene rääkis 2020. kevadel Naistelehele antud intervjuus, et ta ei püüa ammu enam midagi mustades värvides ette kujutada, sest tal tuli rinda pista raske haigusega. „Optimismi mul jagub. Säilitasin isegi haiglas positiivsuse,“ sõnas ta toona. „Viimase kolme aasta jooksul on mul olnud üsna palju pistmist arstidega, aga mida ma sellest õppisin? Sain üht-teist teada oma iseloomu kohta. Tuleb välja, et ma ei ole norutaja, käegalööja ega allaandja – ja see oli mulle endalegi suur üllatus. Ükskõik, mida mul ka diagnoositi. Ei olnud nii, et appi, mis nüüd küll saab! Ma ei langenud kunagi meeleolult ära. Püüdsin alati mõelda, et küll saab hakkama. Ja kui mind haiglast välja kirjutati, olid nad samuti lakoonilised. „Head aega,“ ütlesid nad mulle. Kui küsisin, millal pean uuesti tulema, kostsid nad, et rohkem ei peagi,“ rääkis näitleja, et tal oli põhjust tänulik olla.