Ehmunud televaataja: keset „UV faktori“ saadet ilmus ekraanile Putin. Mis juhtus?

Foto: Lugeja foto

„Päris hirmus hakkas, kui hääl oli mõnda aega ära olnud ja järsku ilmus ekraanile hoopis Punn Mutin,“ ironiseerib televaataja Triinu Eesti Televisiooni Facebooki leheküljel, et ta polnud sugugi rahul eilse „UV faktori“ tehniliste viperustega. Ka visatakse õhku mõtteid, et äkki häkkis keegi Eestisse saabuvate sõjapõgenike teemat käsitlenud otsesaatesse sisse. Nii see siiski polnud.