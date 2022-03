KAMMERKOORIDEST NUBLUNI! Heategevusliku kontserdiga kogutakse raha kiirabiautode saatmiseks Ukraina sõjakolletesse 

Kontserti on võimalik jälgida otseülekandes telekanalil Kanal 2, Postimehe veebis ning kuulata Raadio 2-s ja Raadio 4-s.

MTÜ Slava Ukraini juhi Johanna-Maria Lehtme sõnul kasvab Ukrainas vajadus meditsiinivahendite ja toidukaupade järele iga tunniga. „See on tempo, millega peame olema võimelised omalt poolt abi koguma ja kohale toimetama – seda ka kõige ohtlikumatesse piirkondadesse,“ lausus ta. „MTÜ Slava Ukraini poolt kriisikolletesse kohale toimetatud abi võtavad vastu Ukraina meedikud, kes teevad seda ka siis, kui on sattunud tule alla, et hoida elu haiglates, rindel, pommivarjendites ja tänavatel.“