Purjus inimesed on igapäevane nähtus! Kruiisilaeva sõubisnises töötav Sten-Erik Liiv: üks härra kukkus üle piirde näoga lavale

„Olen aru saanud, et kui sa midagi elult tahad, siis võib pikem teekond olla palju harivam, lõbusam ja seiklusterohkem. Kõik katsumused ja kogemused tee peal on kindlasti väga huvitavad,“ pajatab Sten-Erik Liiv (21), kes on jäänud kahel hooajal superstaarisaate ukse taha, kuid teenib see-eest elatist kruiisilaevadel meelelahutajana Showstoppersi grupis.