OOTAMATU ÜLESTUNNISTUS! Bella Hadid käis iluoperatsioonil juba teismeeas 

Ammu on spekuleeritud, et Ameerika Ühendriikide supermodell Bella Hadid (25) on kauni näolapi nimel ilukirurgi noa all käinud, kuid naine on seda aastaid eitanud. Nüüd avas ta lõpuks oma saladusi täis buduaari ukse ja tunnistas, et käis juba 14aastaselt ilulõikusel.