Aastaid Eestis elanud ukrainlanna Darja: see on õudne, mida mõned venekeelsed kohalikud mulle kirjutavad! 

Darja imestab, et isegi Ukrainast rohkem kui 8000 kilomeetri kaugusel asuval Mauritiusel ollakse Venemaa alustatud hävitava sõjaga kursis. „Nad teavad! Uurivad pidevalt infot ja vaatavad televiisorit. Me peatume siin Airbnb korterites, mille omanikud kukuvad kohe mind küsitlema, kui saavad teada, et olen ukrainlanna. Neil on väga kahju. Ühel korral käisime kohvikus, kus teenindaja vaatas BBC-st Ukraina sõja uudiseid. Kui ta meid märkas, vahetas ta kanali ära ja pani muusika peale. Ütlesime, et pangu uudised tagasi, ja seejärel hakkas ta meiega jagama, kuidas Ukraina pärast muretseb. Kujutage ette – Indiast pärit teenindaja Mauritiuse kohvikus teab sõjast ja muretseb!“